15 Kasım’da Göçeri Mezarlığı’nda anma töreni düzenlenecek

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Göçeri köyündeki mezarı restore edildi. Dört kurumun girişimiyle restore edilen mezar başında 15 Kasım Salı günü saat 12.00’de ve Göçeri Şehit Ahmet Cezar Parkı’nda 12.30’da anma etkinlikleri düzenlenecek.

Yardımseverliğiyle yüz yıllardır nesilden nesile aktarılan ve merhum sanatçı Barış Manço’nun kendisine ithaf ettiği şarkıyla destanlaşan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı anmak üzere, restore edilen mezarı başında etkinlik yapılacak.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Göçeri’deki mezarının, 118YSAlacak Kulübü Lions Sema Tibukoğlu önderliğinde, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, Merit International Otelleri, Dikmen Belediyesi ve Rota Reklam iş birliğinde restore edildiği belirtildi.

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11/11/2022 13:20