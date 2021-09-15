15 kişiyi toplam 30 bin TL dolandıran şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da 15 ayrı kişiye sahte uçak bileti satan ve 30 bin TL dolandıran şahıs tutuklandı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran olayla ilgili bulguları aktardı. Oran, zanlının şuan aranmakta olan bir kişi ile birlikte 2021 Yılı Temmuz - Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan bir turizm şirketinde henüz tespit edilemeyen şahıslardan banka hesapları üzerinden dolandırmak niyetiyle on beş farklı şahsa uçak bileti kesip bir şahsa otel rezervasyonu yaparak karşılığında nakit olarak toplam 30.000 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

ARANAN KİŞİ YURTDIŞINA KAÇTI

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının mahkeme emri ile tespit edilerek tutuklandığını diğer aranan kişinin ise yapılan muhaceret kontrolünde yurtdışına kaçtığının tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının ikametgâhında yapılan aramada bir adet diz üstü HP marka bilgisayar, bir adet Samsung marka tablet ve bir adet Samsun marka cep telefonunun emare olarak alındığını ve incelenmek üzere daha inceleme birimine verildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emareler ile ilgili raporların beklendiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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15/09/2021 12:19