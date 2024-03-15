15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle Lefkoşa AKM’de konferans ve ödül töreni düzenlendi

KKTC Tüketiciler Derneği, “15 Mart Dünya Tüketiciler Günü” nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) konferans ve ödül töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Etkinlikte, eski Devlet Planlama Örgütü Başkanı Canev Oktay “Tüketici Hakları ve Ürün Güvenliği”, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ise “Piyasada Fahiş Fiyat, Ürün ve Gıda Güvenliği” başlıklarında konferans verdi.

Konferansın ardından ödül töreni yapıldı. Törende, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye “Tüketici Dostu Onursal Ödülü”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na “Yılın Bakanı Ödülü”, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na “Yılın Belediye Başkanı Ödülü”, Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer’e “Yılın Bürokratı Ödülü” takdim edildi. Bazı iş insanı, esnaf ve basın mensuplarına da farklı kategorilerde ödüller verildi.

Hasan Yılmaz Işık'ın açılış konuşması yaptığı etkinlikte, ödüllerin takdimi sonrasında Meclis Başkanı Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer söz aldı.

-Işık: “Tüketicilerin haklarının korunması konusunda kararlıyız”

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı konuşmada, piyasanın ve devletin gerçek denetleyicilerinin, tüketiciler ve örgütleri olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin (AB) kuruluşunun “Gümrük Birliği”, “Tek Para Birimi” ve “Tüketici Hakları ve Refahı” için olduğunu ifade eden Işık, Güney Kıbrıs’ta ise devlet bütçesinden destek verilen tek bir tüketici örgütü kalmadığına dikkat çekti.

Anayasa’nın 65’inci maddesinin, “Tüketicilerin Korunması ve Tüketicilerin Kendilerini Koruyucu Girişimlerini Özendirmesi” için devlete görev verdiğini kaydeden Hasan Yılmaz Işık, bugüne kadar Tüketicileri Koruma Dairesi kurulmamasını eleştirdi. Işık, “buna karşılık piyasa anarşisi ve fahiş fiyatları” izlediklerini söyledi.

“Derneğin, piyasaya, yasal güvenceyi sağlayacak yasaların çıkarılmasına damga vurduğunu, ekonomik hakları ve sağlığı koruyacak reformlarda devlete öncülük ettiğini” dile getiren Işık, derneğin, tüketicilerin şikayetlerini çevrimiçi alarak, çözdüğünü anlattı.

Tüketicilerin haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Işık, genelde dünyayı etkileyen enflasyonun ülkede döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olmasının öncelikle tasarrufa ve üretime önem verilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Hasan Yılmaz Işık, lüks tüketimde uygulayacağı vergilendirme ve destekleme politikası ile dar gelirli tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasının, devletin sosyal adalet ilkesinin gereği görevi olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde piyasa denetimi için öngörülen “Elektronik Etiketleme” ve Gazimağusa ile Güzelyurt’ta kurulması öngörülen iki “Hal” ile tanzim satış yerleri, sebze-meyve ve besi ürünleri piyasasını denetim altına alabilecek çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Işık, derneğin bunu umut verici bulduğunu ve takibini yaptığını dile getirdi.

“AB’nin, Tüketiciler Derneği’ne karşı kurdurduğu tüketici örgütünün bir yıl ayakta kaldığını” belirten Işık, Tüketiciler Derneği’nin ise 34 yıldır kendi kaynaklarıyla tüketici haklarına sahip çıktığını söyledi. Işık, tüketici hakları ile gerçekte tüm ekonomik ve sosyal katmanların çıkarlarının korunduğunu kaydetti.

-Töre: “Tüketici, üretici bir bütündür”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, tüketici, üretici ve hizmet alımlarını dengede tutmak gerektiğini belirterek, tüketici kadar üreticinin de korunması gerektiğini söyledi.

Kaliteli, sağlıklı ürünün önemli olduğunu dile getiren Töre, “Tüketici, üretici bir bütündür. Tüketici olmazsa, üretici olmaz” diyerek, tüketicinin alım gücünün korunması gerektiğini kaydetti.

“Hizmetler nitelikli ve kaliteli olmalıdır” diye konuşan Meclis Başkanı Töre, KKTC devleti olarak hükümet ve ilgili bakanlığın bu konudaki çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Herkese iş düştüğünü dile getiren Töre, aynı ürünün farklı marketlerde farklı fiyatlara satıldığına ilişkin şikayetler alındığını anlattı.

Sağlıklı ürün sunulması için denetimlerin yapıldığını ifade eden Zorlu Töre, “Önemli olan insan sağlığıdır. Bunu korumak lazım” diyerek, üretirken de, tüketirken de insan sağlığına önem verilmesi gerektiğini belirtti.

“Felaket tellallığı yapan çok ama felaket tellallığı yapmaya da gerek yok ülkemizde… Çünkü devletimiz vardır” diye konuşan Töre, nereden nereye gelindiğinin önemli olduğunu kaydetti. Ekonomik durumu etkileyen şartlara işaret eden Töre, pandemi, Türkiye’deki deprem ve Rusya-Ukrayna savaşından etkilenildiğini belirtti.

Gazze’de yaşananlara da değinen Töre, Filistin halkına gıda yardımı yapılmadığını, sağlık hizmeti olmadığını ifade ederek, “Onları imha eden İsrail ordusuna karşı destek veren emperyalist ve sömürgeci ülkeler var. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?” diye sordu.

Dayanışma ve sevginin önemine vurgu yapan Meclis Başkanı Töre, “Bileceğiz ki devlet bizim için esastır, yerel yönetimler esastır ve anavatan Türkiye’nin varlığı bizim için fevkalede önemlidir” dedi.

-Amcaoğlu: “Hiç durmadık, acizlik göstermedik, kabuğumuza çekilmedik”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise konuşmasına, Bakanlığın tüm kadrolarının çok iyi çalıştığını ifade ederek, başladı. Ürün Güvenliği Laboratuvarının, Sanayi Bölgesindeki ilgili arazide inşaatına başlanacağını açıklayan Amcaoğlu, ürün güvenliği için mevzuatların hazır olduğunu söyledi.

Piyasa denetimi için üzerlerine düşeni süratli bir şekilde yaptıklarını kaydeden Amcaoğlu, aralık ayında üç örgüt başkanının fahiş fiyat uygulamasının engellenmesiyle ilgili kendisine bir taslak sunduğunu anlattı. Konuyu Başsavcılığa sorduğunu ifade eden Amcaoğlu, “ ‘Burada fahiş fiyat uygulaması yok. Böyle bir mevzuat geliştiremezsiniz’ diye ret cevabı aldım” dedi.

Denetleme yapmak zorunda olduklarını ifade eden Bakan Amcaoğlu, 24 tane denetim memuruyla, 365 gün istisnasız denetimlerin devam ettiğini dile getirdi. Amcaoğlu, halkın sağlığı, gıda güvenliği ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için ceza yazıldığını kaydetti.

Göreve başladıkları bir buçuk yıl önce akaryakıt piyasasındaki kullanım oranının 25 Milyon litre civarında olduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, istasyonların önünde kuyruklar oluştuğuna dikkat çekerek, “Şimdi istasyonların önünde kuyruk göremezsiniz” dedi.

Haziran ayında hayata geçirilen otomasyon sistemiyle birlikte 30 dakikada bir 142 tane istasyonun iki tane tedarikçi firmanın depolarında ne olduğunu görebilme şansına sahip olduğunu dile getiren Amcaoğlu, aynı zamanda Maliye Bakanlığı aracılığıyla beyanların doğruluğunu kontrol edebildiklerini söyledi. Çağdaş ve teknolojik anlamda yatırımlar yaparak, denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Amcaoğlu, Güney Kıbrıs, Türkiye ve KKTC’deki akaryakıt ürünleri fiyatlarından örnekler verdi.

Geçen yıl Ercan Devlet Havalimanı’nda 4.2 Milyon uçuş gerçekleştiğine ve yaklaşık 2 Milyona yakın turistin ülkeyi ziyaret ettiğine dikkat çeken Amcaoğlu, 2 Milyar dolara yakın başta turizm, yüksek eğitimin de sağladığı katma değerle birlikte dış ticaret açığını kapatma şansı elde ettiklerini söyledi.

“Hiç durmadık, acizlik göstermedik, istişare ederek, sivil toplum örgütlerini dikkatle dinleyerek, adımlar attık” diyen Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Güvercinlik Üçüncü Sanayi Etabıyla birlikte artık iki bin metrekarelik sanayi alanlarında değil, başta beş bin, devamında 20 bin metrekareye varan sanayi üretimini yapabilecek mikro anlamdaki ihtiyacımızı karşılayacak, maskesini bile üretemeyen değil her şeyini üretebilecek, ihracatını daha da artırabilecek, 2 Milyar dolar seviyelerine çekme noktasında adımlar atmaya başladık. Kabuğumuza çekilmedik.”

Dünyada enflasyonist ortam olduğunu, ülkede enflasyon yanında devalüasyonla da boğuştuklarını ifade eden Amcaoğlu, pandemide reel sektörde çalışan sayısının 118 bin, Mart 2020’den sonra 88 bin, bugün 135 binin üzerinde olduğunu vurguladı. Bakan Amcaoğlu, hükümetin bugün yüzde 58, 55, 60 oranlarında İstihdamı Destek Merkezinden her ay 100 Milyon TL’ye yakın çalışan sigortası için desteğini sürdürdüğünü vurguladı.

-“Elektronik Etiketi bu hafta Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceğiz”

“Elektronik Etiketi” bu hafta Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceklerini de açıklayan Amcaoğlu, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın, marketlerden başlamak üzere bütün fiyatları anında görebilecek noktaya geleceğini kaydetti. “Denetleme, gözetleme, haksız rekabetin yanı sıra şikayetlere anında cevap verebilmeyi de elektronik ortamda sağlayacaklarını” ifade eden Bakan Amcaoğlu, bütün ürünlerin, fiyat bilgilerine, karlılık oranlarına ulaşacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, denetim için Tüketiciler Derneği’nin desteğine ihtiyaçları olduğunu da belirtti.

-Amcaoğlu: “Gıda konusunda tavizimiz yoktur, kimseye ayrıcalık tanımıyoruz”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise, derneğe, ödülü nedeniyle teşekkür ederek, tüketici haklarının korunması için tüm belediye başkanlarının önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Göreve geldikleri andan itibaren özellikle tüketici haklarının korunması yönünde çok ciddi denetimler yaptıklarını ifade eden Amcaoğlu, “İlk yaptığımız işlerden birisi denetim birimini güçlendirmek oldu” dedi.

“Gıda konusunda tavizimiz yoktur, kimseye ayrıcalık tanımıyoruz” vurgusu yapan Amcaoğlu, siyaseten kendisini en çok destekleyen yakın arkadaşlarının dahi iş yerlerini mühürlediğini, idari para kesildiğini anlattı.

Alayköy Sanayi Bölgesindeki iş yerlerinin ve gece kulüplerinin de kontrol edildiğini kaydeden Hüseyin Amcaoğlu, bu konuda hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Bu işin ekip işi olduğunu dile getiren Amcaoğlu, belediye personelini tebrik etti.

Amcaoğlu, Tüketiciler Derneği’nin fikirlerine, önerilerine açık olduklarını da belirtti.

Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer de, ödüle layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, Dairenin her zaman tüketicileri koruma adına yasa çerçevesinde denetimleri etkin bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Yönlüer, vatandaştan gelen şikayetleri dikkate alarak, kadrolarıyla birlikte ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.