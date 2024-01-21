1,5 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı!

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21/01/2024

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1,5 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı!

İskele’de bir inşaatta çalışan 30 yaşındaki İbrahim Demir, dış duvar kaplaması yaptığı sırada yaklaşık 1,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 20.01.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan İbrahim DEMİR (E-30), dış duvar kaplaması yaptığı sırada yaklaşık 1,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

 

21/01/2024 10:21
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TAGS: iş kaza,
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