15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi

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15/07/2022

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi

Türkiye’de 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü çerçevesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, askeri erkan, bazı dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Konuşmaların ardından dua okundu. Tören, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

15/07/2022 12:43
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TAGS: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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