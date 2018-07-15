15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Fotoğraf Sergisi Açıldı

Milli ve Manevi Dayanışma Platformu, Türkiye’deki darbe girişiminin önlenmesinin yıl dönümü vesilesiyle, Lefkoşa Bedesten’de 15 Temmuz’da çekilen fotoğraflardan oluşan sergi düzenledi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Sergisi”ni ziyaret etti.



Sergi bu akşam 20.30’a kadar ziyarete açık olacak.