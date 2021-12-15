15 Yaş Altı Badminton Milli Takım Seçmesi Ertelendi

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15/12/2021

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15 Yaş Altı Badminton Milli Takım Seçmesi Ertelendi

Badminton Federasyonu 19 Aralık 2021 tarihinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda düzenleyeceği 15 Yaş Altı Badminton Milli Takım seçmesinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Federasyondan verilen bilgiye göre, Türkiye Badminton Federasyonunun 11-16 Ocak 2022 tarihinde düzenleyeceği 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasını ertelediğini bu nedenle KKTC Badminton Federasyonunun da düzenleyeceği 15 Yaş Altı Milli Takım seçmesini ileri bir tarihe aldığı  bildirildi.

15/12/2021 09:54
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TAGS: Badminton
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