15 yaşındaki çocuğa av tüfeği verdi!

Dün KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu T.Ö.(E-50)’nün İskele-Boğaz’da 16 numaralı avlanmaya kapalı bölgede, kanunsuz olarak avlandığı ve tasarrufunda bulunan av tüfeğini 15 yaşındaki oğluna vererek kanunsuz olarak avlanmasına müsaade ettiği tespit edildi.

Polisten alınan bilgilere göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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11/01/2021 15:38