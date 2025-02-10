15 yaşındaki çocuk internetten aldığı tabanca ile dolaşırken yakalandı

Limasol’da 15 yaşındaki çocuk internetten tabanca aldı. Tabanca ile marinada dolaştığı sırada polis tarafından yakalandı.

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10/02/2025

15 yaşındaki çocuk internetten aldığı tabanca ile dolaşırken yakalandı

Limasol’da 15 yaşındaki çocuk internetten tabanca aldı. Tabanca ile marinada dolaştığı sırada polis tarafından yakalandı.

Alithia’nın haberine göre polis, Cumartesi gecesi Limasol Marinası’nda elinde tabanca bulunan ve tabancayı yanındaki arkadaş grubuna gösteren bir çocuğu tespit etti. Çocuğun üzerinde arama yapan polis bir hava tabancası ile sanayi tipi bir çatapat buldu. Tutuklanarak gözaltına alınan çocuk, ifadesinde, tabancayı internetten aldığını söyledi.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: haber, kıbrıs
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