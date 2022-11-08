15 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!

Gazimağusa'da bir futbol sahasında 15 yaşındaki Cahit Ahmet Cangün gol sevinci yaşamak isterken kalenin üst direğine asılıp kalenin öne devrilmesi sonucu yere düşerek yaralandı.Cangün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, çocuk yoğun bakım servisine müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 07.11.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir futbol sahası içerisinde, Cahit Ahmet CANGÜN(E-15) arkadaşları ile futbol oynadığı esnada, gol sevinci yaşamak isterken, kalenin üst direğine asılıp kalenin öne doğru devrilmesi sonucu adı edilen yere düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, çocuk yoğun bakım servisine müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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08/11/2022 10:22