Mağusa'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otobüs çarpan 15 yaşındaki Dilay Gamalı'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Gazimağusa'da bugün tekrar mahkemeye çıkartılan TJC 190 plakalı otobüs sürücüsü Ferdi Özoğul hakkında üç gün ek tutukluluk emri alındı.

Polis, zanlının tam olarak itiraf niteliğinde olmayan gönüllü bir ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzibinin yapıldığına dikkat çekerek, kaza esnasında yaralının yanında bulunan ancak herhangi bir yara almayan küçük yaşta bir çocuğun görgü tanığı olarak tespit edildiğini belirtti.

Görgü tanığı çocuğun yaşının küçük olması, kaza sonucu yaşamış olduğu travma nedeniyle ifade verecek durumda olmadığı yönünde mahkemeye bilgi veren polis, bölgedeki kamera görüntülerinin de incelenmekte olduğunu söyledi.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, “Ciddi ve ne yazık her geçen gün bu gibi suçların artış göstermekte olduğunu üzülerek görmekteyiz ve polisin tahkikatını yapabilmek maksadıyla süreye ihtiyacı olacaktır” diyerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

MHA

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11/12/2020 16:23