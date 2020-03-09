Serdarlı’da 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekten aranan 17 yaşındaki M. O. T. Havalanında KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkartıldı

Zanlı genç cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, vahim zarar ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından Gazimağusa kaza mahkemesinde yakın akrabası eşliğinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olayı aktaran polis 15 yaşındaki C.C.H isimli kızın psikolog doktor ve sosyal hizmetler görevlisi huzurunda alınan ifadesinde 2 Ocak 2020 tarihinde Serdarlı köyünde kiralık bir daire içerisinde zanlının kendisine yönelik cinsel tecavüzde bulunduğuna dair iddiası üzerine zanlı aleyhine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada yurt dışında olduğu tespit edilen zanlı hakkında mahkemeden derdest emri temin edildiğine değinen Perçiner, 7 Mart 2020 tarihinde yurt dışından dönüş yapan zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Yargıç Hasan Dağlı, avukatı bulunmayan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

09/03/2020 09:57