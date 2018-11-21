15 yaşındaki kıza tecavüz iddiası ile tutuklanmıştı

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Girne’de 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan Nijerya uyruklu S.U.C, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aleyhine getirilen “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz” suçlaması ile tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan zanlı, 2 gün daha tutuklu kalacak.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, S.U.C.’nin “16 yaşından küçük çocuğa tecavüz” suçlaması ile tutuklandığını anlattı. Polis memuru, zanlının Ekim ve Kasım ayları içinde 15 yaşındaki küçük kız çocuğu ile birden fazla cinsel ilişkiye girdiğini olayın kız çocuğunun annesine anlatması ile ortaya çıktığını kaydetti. Polis, şikâyetin hafta sonu anne S.B. ve kızı tarafından yapılması üzerine zanlının Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının mesele ile ilgili bir ifade verdiğini ve ifadesinin araştırılacağını belirterek, zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlı aleyhindeki iddiaların araştırılması için polisin ek süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, 2 gün daha tutukluluk emri verdi.