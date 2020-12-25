15 yaşındaki yeğenine tecavüz etmekle suçlanan sanığın yargı süreci başladı
25/12/2020
Bafra’da kardeşinin 15 yaşındaki kızına defalarca tecavüz etmekle suçlanan sanık F. B.'nin yargı süreci başladı. Sanık itham edildiği davaları kabul etmedi, tecavüz davasının duruşmasına başlandı.
2017 yılı Mart ayı ile 24 Kasım 2019 tarihleri arasında evinin yatak odası içerisinde 15 yaşındaki yeğenini alıkoyarak 12 kez cinsel ilişkiye girmekle itham edilen amca F. B’nin yargı süreci dün başladı.
Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Yakın akraba ile cinsel münasebet”, “Çocuğun cinsel istismarı”, “16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla yasa dışı alıkoyma” ve “Vahim zarar” davalarından itham edilen sanık aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi.
Kaynak: kibrispostasi.com