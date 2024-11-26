15 yaşındaki Zeynep Demir’in ölüm sebebi ''havasızlık''

15 yaşındaki Zeynep Demir’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin asfiksi (havasızlık) sonucu olduğu tespit edildi.

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26/11/2024

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15 yaşındaki Zeynep Demir’in ölüm sebebi ''havasızlık''

Haspolat’ta pazar günü kalmakta olduğu ikametgah içerisinde hareketsiz şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Zeynep Demir’in ölüm sebebinin “havasızlık” olduğu açıklandı.

15 yaşındaki Zeynep Demir’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin asfiksi (havasızlık) sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

26/11/2024 13:00
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TAGS: Zeynep Demir
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