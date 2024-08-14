15. Lefkoşa Gençlik Günleri, yuvarlak yasa toplantısıyla tamamlandı

Gençlik örgütleri, “Uluslararası Gençlik Günü” kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gençlerin Dijital Yolları” konusunda yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Müesser Nat'ın yaptığı toplantıya Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER) Gençlik Kulübü, Gençlik Merkezi Birliği, Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), Lefkoşa Gençlik Derneği, Sol Gençlik, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi katıldı. Yuvarlak masa toplantısı öncesinde Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İşbirliği Müdürü Stefan Simosas ile HASDER Gençlik Kulübü yönetiminden Derman Bulunç konuşma da yaptı.

Yuvarlak masa toplantısıyla, Kültür Dairesi ile AB Bilgi Merkezi katkılarıyla ve HASDER Gençlik Kulübü tarafından organize edilen 15’inci Lefkoşa Gençlik Günleri sona erdi.