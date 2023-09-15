15. Mister International finalinde KKTC'yi Tescilli Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan temsil ediyor

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15/09/2023

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15. Mister International finalinde KKTC'yi Tescilli Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan temsil ediyor

15. Mister International, Dünyanın en prestijli Bay Yarışması, Bangkok -Tayland'da Pazar akşam gerçekleşiyor.

Finalde KKTC'yi Tescilli Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan temsil ediyor.

36 ülkeden Bay arasında Bangkok'da kampda bulunan Mister North Cyprus Mullahasan, ulusal kostüm geçişinde Akademi Sanat Derneği'nden Kıbrıs Türk Erkeğine ait otantik kostümle podyumda KKTC Bayrağı ile yer alacak.

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan "En iyi bir şekilde Kuzey Kıbrıs'ı temsil edeceğim. Başarım ülkem KKTC'nin başarısı olacaktır" dedi

36 ülkenin finalde yer alacağı Tayland'daki 15.Dünya Bay Yarışması Pazar akşamı Bangkok'da  gerçekleşecek.

15/09/2023 20:17
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TAGS: Süleyman Mullahasan
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