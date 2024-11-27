15. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılım

Turunçgil sektörünün “en prestijli” organizasyonu olarak kabul edilen ve bu yıl Güney Kore’nin Jeju kentinde yapılan 15’inci Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne (ICC 2024) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılım gösterdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kongrede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “Kıbrıs Adası Turunçgil Genetik Kaynakları Seleksiyonu ve Moleküler Karakterizasyonu” başlıklı bilimsel çalışma, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına sunuldu.

Proje yürütücüsü Yüksek Ziraat Mühendisi Arkın Engüney, bu çalışmayı, altı kıtadan 595 araştırmacı, üretici ve paydaşın katılımıyla her dört yılda bir düzenlenen kongrede sundu.

Açıklamada, sadece seçkin bilimsel araştırmaların kabul edildiği kongrede, Engüney’in sunduğu çalışmanın büyük ilgi gördüğü ve gelecekteki ortak bilimsel araştırmalar için iş birliği teklifleri aldığı ifade edildi.

Kongre boyunca, turunçgil dünyasındaki gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, sektörün önde gelen araştırmacılarıyla iletişim kurma fırsatı elde edildi.

Açıklamada, “KKTC’nin turunçgil genetik kaynaklarının uluslararası platformda tanıtılmasına katkı sağlayan bu çalışma, bilimsel camia tarafından oldukça değerli bulundu.” ifadelerine de yer verildi.