150 milyon poundluk boks maçı

Anthony Joshua ve Tyson Fury, 150 milyon pound karşılığında maç için anlaştı. İki boksör, 14 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Tyson Fury ve Anthony Joshua, 14 Ağustos Cumartesi günü Suudi Arabistan'da boks maçına çıkacak. Karşılaşma seyirciye açık olacak. Fury'nin menajeri Frank Warren, 150 milyon poundluk bir anlaşmaya varacağına inanıyor.

talkSPORT'a konuşan Warren, "7 Ağustos'ta olmayacak. Aynı dönemde Olimpiyat Oyunları olması nedeniyle televizyonlar için sorun yaratır. Tarihin problem olacağını düşünmüyorum. Herkes 14 Ağustos'ta hazır olabilir. Yapmaya çalıştığımız şey sınırları kaldırmak ama bunun tek yolu Tyson'ın iyi işler yapması" diye konuştu.

Warren, "Tyson bunları gerçekleştirirse kalemi eline alıp kağıda istediği rakamı yazabilir. Ama önce karşı tarafın avukatının bu isteği doğrulaması lazım. Dövüşmek istiyoruz, herkes istiyor. Anlaşma imzalanırsa Suudi Arabistan'da maç yapılacak. İlerlemek için bir yok bu" dedi.

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13/05/2021 09:59