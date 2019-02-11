1500 yıldır oradaymış! Şaşkına çeviren keşif

İngiltere'nin East Anglia Üniversitesi uzmanları, Sahra Çölü'nde çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar, 1500 yıl öncesine kadar uzanan bir uygarlığın izlerine ulaştı.

Live Science dergisinin aktardığı habere göre sıra dışı uydu görüntüleri ve havadan çekilen fotoğraflar, East Anglia Üniversitesi'nden (UEA) bir grup araştırmacının dikkatini çekti.

Sahra Çölü’nün batısında 7 yıl boyunca sürdürülen kazılar sonucunda objektiflere antik yapı kalıntılarının takıldığı anlaşıldı.

Araştırmacılar, taştan inşa edilmiş olan yapıların çeşitli ölçüler ile daire, dikdörtgen ve hilal olmak üzere değişik şekillere sahip olduklarını, bazı yapıların 630 metreye kadar alanda gruplandırıldığını tespit etti.

Yapıların ne amaçla yapıldığı henüz bilinmezken, buluntuların bin 500 yıl öncesine kadar dayandığı düşünülüyor.