Rusya, Poseidon insansız sualtı aracının görüntülerini ilk kez yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baharda suya indirileceğini söylediği Poseidon isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.
20/02/2019
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Poseidon denizaltı aracının testlerinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı. Bakanlık, aracın test görüntülerini ilk kez yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitabında Poseidon tipi uzun menzilli nükleer torpidolarla silahlandırılmış ilk sualtı aracının bu baharda suya indirileceğini söylemişti.
Putin'e göre, Poseidon araçları, yüksek derinliklerde ve çoğu modern denizaltıdan yüksek hızla kıtalararası yolculuk yapabiliyor.