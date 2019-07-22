Her gün rezil oluyoruz

Girne Belediyesi'nin merkez binası yanında, her gün yüzlerce turistin önünden gelip geçtiği alan, ülkemizin kötü tanıtımına neden oluyor.

Turizm Enformasyon Ofisi, taksicilerin ofisleri ve minibüs duraklarına yakın bir alan, aylardır tamir edilmeyi bekliyor. Bir sürücünün çarpması ile yerinden kopan demir korkuluk, aylardır aynı şekilde bekletiliyor. Belediye ile arasında 100 metre mesafede yer alan kötü görüntü, ülke turizmine verdiğimiz önemin de adeta aynası gibi...