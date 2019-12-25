Noel hazırlığı: Uçakla kasabaya kutsal su serptiler

Louisiana’nın güney batısında bulunan Cow Island adlı kasabası ve kasabanın çevresindeki tarım alanları Noel için 100 galon kutsal suyla havadan kutsandı. 21 Aralık’taki ayinin ardından gerçekleştirilen ilginç törende tüm kasaba halkı dışarı çıkarak kutsal sudan ‘nasibini aldı’.

Lafayette Katolik Piskoposluğu tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgiye göre, su, tarım uçağına yüklenmeden önce Rahip Matthew Barzare tarafından kutsandı ve tüm bölgeye serpildi. Fikrin, Cow Island yerlisi olan ve şu anda Ohio’da misyonerlik yapan L’Eryn Detraz’dan çıktığı da belirtildi.

Rahip Matthew Barzare, “Çok kısa bir sürede oldukça fazla alanı kutsayabiliriz. Ben burada (suyu) kutsadım ve daha sonra pilotun havalanmasını bekledik. İnsanlar için kova gibi şeyleri kutsamıştım ama hiçbiri bu kadar değildi” dedi.

Pilota özellikle kiliseler, okullar, marketler ve diğer kamusal alanlara kutsal su serpmesi için talimat verildiği da belirtildi.

Kasaba halkının töreni çok sevdiği ve geleneksel bir törene dönüşmesini istediği kaydedildi. Çağrılara kayıtsız kalmayan Rahip Barzare, gelecek yıl aynı töreni 300 galon suyla yapmayı planladıklarını söyledi.

25/12/2019 11:52