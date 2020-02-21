Akıncı, Araştırmacı-Yazar Eralp Adanır’ı Kabul Ederek Görüştü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ı kabul ederek görüştü.
21/02/2020
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da gerçekleşen kabulde, Eralp Adanır, Zat-ı Muhterem’in Mektupları ismini verdiği roman türündeki kitabını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Eralp Adanır’ı, ülke kültür-sanat yaşamına yapmış olduğu katkılar nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yazara çalışmalarında başarılar diledi.