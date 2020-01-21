Avustralya'daki yağmur, yangınları durdurmaya yetmedi

Avustralya felaket üzerine felaket yaşıyor.

Aylardır süren orman yangınları nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hayvan telef oldu.

Yangınların ardından gelen şiddetli yağış sele neden oldu, yağmurların yangınların küllerini nehirlere sürüklediği ve milyonlarca balığın telef olduğu açıklandı.

Yağmurun yangınları sona erdirmesi bekleniyordu ancak ülkenin doğusundaki itfaiye birimleri, umdukları nakavt darbesini alamadı.

Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiyesi (NSW RFS) 60 fazla bölgede yangınların devam ettiğini duyurdu.

Hafta sonuna doğru artacak sıcaklıklar ile yangınların daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

Yangın, sel, dolu ve toz fırtınaları

Avustralya'nın bir tarafı aylardır süren orman yangınlarıyla, bir tarafı da şiddeti yağmur, dolu ve toz fırtınası ile mücadele ediyor. Dolu yağışı ev, iş yerleri ve otomobillerde hasara neden oldu.

Golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ev, iş yerleri ve ağaçlar zarar gördü, araçların camları kırıldı.

Başkent Canberra'da başlayan yağış, Victoria, Yeni Güney Galler, Queensland ve Melbourne'de de etkili oldu.

Sonuçları tüm dünyayı etkileyecek

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngenlerin ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

21/01/2020 13:02