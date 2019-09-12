HABER KIBRIS

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Gençlik Gücü’nde Yabancılar İmzaladı

Başkent temsilcisi Gençlik Gücü, yabancı oyuncularını belirleyerek üç isme dün federasyonda imza attırdı.

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12/09/2019

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Gençlik Gücü’nde Yabancılar İmzaladı

Başkent temsilcisi Gençlik Gücü, yabancı oyuncularını belirleyerek üç isme dün federasyonda imza attırdı.

Cumartesi günü ligin ilk maçında Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak olan Gençlik Gücü’nde yabancı oyuncular resmen kadroya dahil edildi. Yeşil beyazlılar, önceden anlaşmaya vardığı Uche Sunday, Prince Boateng ve Ocran Idan’a dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imza attırdı.


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TAGS: Gençlik Gücü, Transfer, Yabancı, Prince Boateng, Idan, Uche Sunday, Haber Kıbrıs
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