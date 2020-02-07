Fannon, Hristodulidis’le görüştü akabinde Türkiye'ye gitti

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Konularından Sorumlu Müsteşarı Francis Fannon’un, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le dünkü görüşmesinin ardından adadan ayrıldığı ve temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gittiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye’yle İlgili Konuştular- Türklerin MEB’deki Meydan Okumaları Hristodulidis ile Fannon’u Meşgul Etti- Fannon Lefkoşa’dan Ankara’ya Gitti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, iki yetkilinin dünkü görüşmesinde “Türkiye ile Türkiye’nin Kıbrıs MEB’i ve daha geniş anlamda Doğu Akdeniz’deki tutumunun” ele alındığını yazdı.

Fannon’un Türkiye hükümetiyle temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs’tan Ankara’ya seyahat edecek olmasının, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis için, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleriyle ilgili bazı konuları ortaya koyması açısından fırsat teşkil ettiği de ifade edildi.

Hristodulidis-Fannon görüşmesinde özel tartışma konusunun Türkiye’nin faaliyetleri olduğunu öne süren gazete, “bu faaliyetlerin yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhinde olmadığını ve Amerikalıların menfaatlerini de etkilediğini” iddia etti.

Görüşmede, Türkiye’nin genel olarak Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesindeki diğer faaliyetlerine de değinildiğini yazan gazete, Hristodulidis’in görüşmede Fannon’dan “ABD’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ile uluslararası hukuku ihlal eden yasadışı faaliyetlerinin sona ermesine esaslı bir şekilde katkıda bulunmasını” istediğini kaydetti.

Haberde, Fannon’un geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Politis gazetesi ise “Fannon Lefkoşa’nın Ardından Ankara’ya Gitti” başlıklı haberinde, Hristodulidis ile Fannon’un “Ankara’nın Rum MEB’indeki yasadışı sondaj faaliyetleri ile Türk provokasyonlarını ele aldıklarını” yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Fannon’dan “Ankara’ya, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili tutumunun sona ermesi gerektiği mesajını iletecek şekilde çalışmasını istediğini” de iletti.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in “bir kez daha, Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ettiği, aynı zamanda bunların uluslararası hukukla da tezat olduğu mesajını verdiğini” yazan gazete, iki yetkilinin görüşmesinde, Libya, Suriye ve çevre bölgedeki durumun da ele alındığını ekledi.

Fannon, Türkiye’nin ardından ise temaslarda bulunmak için Mısır’a gidecek.

Haber Haravgi’de “ABD’den Esaslı Yardım İstedi” başlığıyla yer aldı.

07/02/2020 12:14