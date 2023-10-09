Kırsal kalkınma kapsamında, hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla yürütülen “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” çerçevesinde küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak.

İlk etapta iki yararlanıcıya, 20 koyun ve iki koç, beş yararlanıcıya da, 20 keçi ve iki teke olmak üzere toplamda 154 adet küçükbaş dağıtımı yapılacak.

Projeye katılmak isteyenler bugünden başlayarak 20 Ekim Cuma mesai bitimine kadar Hayvancılık Dairelerine müracaatta bulunabilecek.

- Damaskus ırkı keçi ve Asaf ırkı koyunun dağıtımı yapılacak

Bakanlıktan yapılan duyuruda, kırsal kalkınma kapsamında hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TİKA katkılarıyla ‘Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’nın devam ettiği belirtildi.

TİKA ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülecek programda Devlet Üretme Çiftliğinde bulunan Damaskus ırkı keçi ve Asaf ırkı koyunun dağıtımı yapılacağı belirtilen açıklamada, “Program çerçevesinde gerekli başvuru şartlarını yerine getiren ve hak sahibi olarak tespit edilen ilk etapta 2 yararlanıcıya, 20 koyun, 2 koç; 5 yararlanıcıya da, 20 keçi, 2 teke olmak üzere toplamda 154 adet küçükbaş dağıtımı yapılacaktır” denildi.

Konu ile ilgili oluşturulan komisyonun, sadece belirlenen şartları taşıyan kişilerin başvurusunu değerlendirmeye alacağı belirtilen açıklamada, başvuru sahiplerinin bu değerlendirme sonunda uygun bulunması halinde kuraya katılma hakkı elde edebilecekleri, ilk etapta dağıtımı yapılacak hayvanlar için hak kazanacak olan yararlanıcıların noter huzurunda yapılacak kura çekimi usulü ile belirleneceği kaydedildi.

-“Verilen hayvanlar proje takip süresi olan 3 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamaz ve devredilemez”

Açıklamada “Verilen hayvanlar proje takip süresi olan 3 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamaz ve devredilemez. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, projenin sürdürülebilirliği için 3 yıl içinde işletmede doğan yavrulardan her yıl farklı sayılarda olmak üzere en az 6 aylık yaşta toplamda 20 baş dişi ve 3 baş erkek hayvan işletmeden alınarak projenin devamlılığı için ilerleyen yıllarda diğer işletmelere verilecektir” vurgusu yapıldı.

-Başvuru şartları

Dağıtımı yapılacak hayvanlar için projeye katılmak isteyen kişilerin bugünden başlayarak 20 Ekim Cuma mesai bitimine kadar Hayvancılık Dairelerine müracaatta bulunmaları gerektiği belirtilen açıklamada başvuru yapabilmek için belirlenen şartlar şöyle sıralandı:

1. KKTC vatandaşı olmak,

2. 18-45 yaş aralığında olmak,

3. Tercihen hayvanı olmamak veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olmak

4. Hane halkı içinde devletten maaş almıyor olmak,

5. Hane halkının toplamda 20 damızlık küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak,

6. Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip uygun bir barınağa sahip olmak,

7. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının proje kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak,

8. Hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletmesinin olması,

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Kimlik kartı fotokopisi

2. Barınak mülkiyet belgesi

3. Bağlı bulunduğu belediyeden küçükbaş ağılı için uygunluk yazısı

4. Tarım sigortasından ekilen arazi varlığı (var ise)

5. Hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarını ve/veya hayvan sayısını gösteren belge

6. Hayvancılar Birliği üyelik belgesi (hayvanı var ise)

7. İşletmenin son ödediği elektrik faturası (elektrik var ise)

8. İşletmenin son ödediği su faturası (suyu var ise)

9. Muhtardan onaylı hane halkı listesi (isim, yakınlık derecesi ve doğum tarihleri).”