155 günde 37 ülkeye uğrayacak kruvaziyerin biletleri 40 bin dolardan satılacak

Kişi başına 40 bin dolardan başlayan ve günlük 258 dolara gelen fiyatlar pek ucuz değil fakat ücrete, gemi içinde harcayabileceğiniz 4 bin dolarlık kredi, kıyı gezileri için 3 bin dolarık ek bütçe, gidiş-dönüş için business class uçak bileti, iki kişilik premium içecek paketi, haftalık çamaşırhane hizmeti ve 13 ücretsiz "kara etkinliği" dahil. Bunlar arasında Bali'deki Benoa'da düzenlenecek, yerel sanatçıların geleneksel dans biçimlerini sergileyeceği bir akşam da yer alıyor.

Açılış galasının ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinden başlayacak yolculuk, BK'nin Southampton kentinde tamamlanacak.

Rezervasyon önceliği iş ortaklarına, sadık misafirlere ve eski ve yeni dünya gezginlerine verilecek, 10 Kasım'dan itibarense gemide rezervasyonlar halka açılacak.

Kruvaziyer şirketinin son gemisi Azamara Onward, odalar çift kişilik kullanıldığında yaklaşık 702 misafir kapasitesine sahip. Azamara Başkanı Carol Cabezas, "İkinci dünya gezimizi Azamara Onward'la gerçekleştireceğimiz için heyecanlıyız" dedi:

Bu deniz yolculuğundaki limanların yüzde 60'ı 2024 dünya seyahatimizdekilerden farklı olduğu için, bu seyahat planı en çok seyahat eden misafirlere bile dünyaya yönelik yeni bir bakış açısı kazandırmak için özenle planlandı. 2025 dünya seyahatimiz, yolcuları sadece dünyayı görmeye değil, aynı zamanda her varış noktasında zamanlarını değerlendirmeye ve yolculuk sonrasında uzun süre unutmayacakları anılar edinmeye davet ediyor.

Limanda 15 geceleme ve 31 geç konaklamayı kapsayarak misafirlere belirli güzergahları keşfetmeleri için daha fazla zaman tanıyan seyahat planı, diğerlerinin yanı sıra Hawaii'de Honolulu, Samoa ve Tonga, Avustralya'da Sidney, Yeni Zelanda'da Stewart Adası, Tayland'da Bangkok ve Endonezya'da Semarang kentinde duracak.

Bu, uzun vadeli denize açılan ilk kruvaziyer değil.

Mayıs 2022'de kruvaziyer seyahati meraklısı bir çift, gazetecilere emekli olduktan sonra tamamen gemilerde yaşamaya karar verdiklerini söylemişti. Çift, karada bir ev sahibi olmaktansa böyle yaşamanın mali bakımdan daha mantıklı olduğunun farkına varmıştı.

Seattle'dan Angelyn ve Richard Burk, 2021 baharında emekliliklerinden bir yıl önce, evlerini satma ve bir dizi kruvaziyer yolculuğunda tam zamanlı yaşama kararı aldıklarında bir veya iki kruvaziyer yolculuğu yapmışlardı.

Eski bir muhasebeci olan Burk, evlerini satabilecekleri, erken emekli olabilecekleri ve bir dizi gemide yaşayabilecekleri yaşam tarzının günlük yaklaşık 35 sterlin (yaklaşık 750 TL) civarında tutacağı sonucuna varmış.

Avustralya'nın 7Life haber sitesine konuşan Burk, "Bir uçağa atlamadan dünyanın farklı yerlerini gezip ziyaret edebilmekten gerçekten keyif alıyoruz" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe

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10/11/2022 10:15