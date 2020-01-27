Güneyin en büyük turizm fuarı bu akşama kadar sürecek

Güney Kıbrıs Uluslararası Fuar Alanı turizm sektörünün doğu akdeniz çanağındaki ülkelerini de kapsayan en büyük uluslararası fuarına ev sahipliği yapıyor.

“ 1. Uluslararası Hospitality Expo 2020 Cyprus ” Lefkoşa Uluslararası Fuar Alanı’nda yoğun katılımla sürüyor. 25 Ocak’da Fuar Konferans Salonu’nda düzenlenen ve kabineden Turizm, Enerji, Maliye, Kültür bakanlarının da konuşmacı olarak yer aldığı “ Kıbrıs Turizminin Geleceği ” konulu Forumla başlayan Fuar yoğun katılımla sürüyor.

Display Art Grubu’nun çeşitli sektörlerden sponsorlarla birlikte organize ettiği, Kıbrıs, İngiltere, Yunanistan, İsrail, Lübnan ve Mısır kökenli küresel 62 firmanın turizm sektörüyle ilgili ürün ve hizmetlerini sergilediği Fuar 27 Ocak Pazartesi (bugün) sabah 10.00 – 20.00 saatleri arasına kadar devam edecek.

Köse Elektronik Fuar’da

Turizm Forumunda Güney Kıbrıs’ın 10 yıllık turizm stratejik planı hakkında bilgiler veren Güney Kıbrıs Turizm Bakanı Savvas Perdios tarafından açılışı yapılan, Fuar Alanı’nın 4 – 5 – 6 numaralı pavyonlarını kapsayan Hospitality Expo Cyprus 2020 de katılımcı firmalar arasında Kıbrıslı Türk kuruluşu Köse Elektronik de yer alıyor. Açılıştan sonra yetkililerle birlikte Fuarı dolaşan Bakan Perdios Köse Elektronik standına giderek firma direktörü Nidai Köse’yi tebrik edip başarı dileğinde bulundu. Köse Elektroniğin sektörle doğrudan ilgili ithal araç gereçleri fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Lha

27/01/2020 11:52