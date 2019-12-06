Dere çalışmalarında sona geliniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Doğanköy- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri ile Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi projesinde sona geliniyor. Bakanlık derelerin ıslahı, taşkınların yol açtığı zararların giderilmesine yönelik çalışmalar başlatmıştı. Ülke genelinde taşkınlardan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Bakanlık ve Su İşleri Dairesi, geçtiğimiz ay sonunda sözleşmeler imzalamıştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hem Ciklos-Değirmendere hem de Nergisli- Lakşa Deresi’ne giderek, sona yaklaşan çalışmaları inceledi. Bakan Oğuz’a incelemeler sırasında Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve teknik personel de eşlik ederek, yürütülmekte olan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Doğanköy- Değirmendere bendinde, Kasım ayında başlatılan çalışmaların son aşamasının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Ciklos- Değirmendere 1. Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri ihalesi çerçevesinde, 7-8 bin metreküp su tutuma kapasitesi olan bentten toprak temizliği yapılarak, su tutuma kapasitesi 30 bin metreküp civarına çıkartıldı. Bentten çıkan ve kuzey tarafa dökülen toprağın üzerine de teknik açıdan uygun bir şekilde taş döşenerek, destek toprak dolgu yapıldı. Ayrıca, hidrolik olarak yürütülmüş olan analizler çerçevesinde taşma savağı genişletildi.

Öte yandan, yine geçtiğimiz ay başlanan Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi projesinde perde duvarı yapımı işleri tamamlanma safhasına gelmiş olup, toprak düzenlemesi çalışmasının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde, su taşkınını önlemek için betonarmeden oluşan bir bent yapıldı. Bu yapı sayesinde, dereden gelen suyun enerjisinin kırılarak, taşkın riskinin azaltması amaçlanıyor.

112 metre uzunluğunda, 5 parçadan oluşan betonarme bendin dere tabanındaki temiz yüksekliği, memba tarafında 2,5 metre olarak tasarlandı. Aşırı yağış olması ve bende rağmen taşkın yaşanması durumunda, taşacak olan su, anayol altındaki mevcut menfezlere kanalize edilecek. Bu durumda gerek anayolda gerekse mülklerde maddi zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

(BRT-MAIL)

06/12/2019 16:22