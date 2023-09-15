157 istihdamın ek maaş yükü; 7 milyon TL

Haber Kıbrıs-Özel

Kıb-Tek’te ‘usulsüz istihdam’ tartışmaları yerini korurken şimdi de gerçekleşen istihdamlar dolayıyla elektrik fiyatlarında yüzde 20 artışa gidilmesi gündemde.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Kıb-Tek yönetiminin geçtiğimiz ay dünya piyasasında petrol fiyatlarını baz alarak Ekim ayında yüzde 10’luk bir zam yapmayı planladığını anlattı.

Ekmekçi bugün itibari ile Kıb-Tek’e ‘usulsüz’ olarak yapılan istihdamlar dolayısıyla zammın yüzde 20 bandına yükseldiğini söyledi.

Zammın ekim ayı faturalarına yansıyacağını anlatan Ekmekçi “Elektrik faturaları Ekim ayı sonunda beş haneli rakamlara yükselecek” dedi.

Öte yandan Kıb-Tek’e toplamda 157 kişi istihdam edilirken söz konusu personelin aylık ek maaş yükü

7 milyon TL bandında.

Ekmekçi, söz konusu zammı hane halkının tedbirlerle karşılayabileceğini ancak sanayicini, otelcinin, marketçinin çok ciddi zorluklar yaşayacağını ekledi.