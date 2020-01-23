158 promil alkollü şekilde kaza yaptı
23/01/2020
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gönyeli- Boğaz anayolu 2-3 kilometreleri arasında dün gece saat 23:10 raddelerinde trafik kazası meydana geldi.
Gönyeli istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (158 mg) seyreden Özge Günbatı (K-24) yönetimindeki PS 800 plakalı Suzuki Alto marka salon araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkıp yol kenarında bulunan servi ağacına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Özge Günbatı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Günbatı (K-28) Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.