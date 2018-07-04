HABER KIBRIS

GAÜ’de 14 yeni bölüm açıldı

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04/07/2018

GAÜ’de 14 yeni bölüm açıldı
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Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) 14 yeni bölüm açıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerin Gürler, YÖK’ten onay alan ve 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim vermeye başlayacak olan 14 yeni bölümü şu şekilde sıraladı:

Meslek Yüksek Okulu:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Türkçe)

Basın ve Yayıncılık (Türkçe)

Aşçılık (Türkçe)

İç Mekan Tasarımı (Türkçe)

Çocuk Gelişimi (Türkçe)

Sağlık Meslek Yüksek Okulu:

Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu:

Spor Yöneticiliği (Türkçe)

Mühendislik Fakültesi:

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

Beşeri Bilimler Fakültesi:

Amerikan Kültür ve Edebiyatı

Eğitim Fakültesi:

Müzik Öğretmenliği (Türkçe)

İletişim Fakültesi:

Medya ve İletişim (Türkçe)

Yeni Medya (Türkçe)

Sağlık Bilimleri Fakültesi:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

Öğrenci adaylarının yeni bölümler, mevcut akademik programlar ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr web adresi ile (0392) 650 20 00 numaralı telefondan – 1184 – 1205 – 1179 – 1185 dahili hatlardan ulaşabileceği belirtildi.

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TAGS: girne amerikan üniversitesi
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