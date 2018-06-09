Yıllar önce çalınmıştı… 525 yıllık mektup evine döndü!

Kâşif Kolomb 1493’te İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabelle’ye yazdığı mektupta Yeni Dünya’daki keşiflerini anlatmıştı. Bu mektup o yıllarda el yazısıyla çoğaltılarak Avrupa’nın çeşitli krallıklarına gönderilmişti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre İspanya’ya iade edilen mektup da bu kopyalardan biri. İspanya’nın Washington Büyükelçisi Pedro Morenes mektubu ABD’de düzenlenen törende teslim aldı. Moranes mektubun iade edilmesinin “ABD ile İspanya’yı birbirine bağlayan bağların bir göstergesi” olarak niteledi.

İspanyolca yazdığı Catalonia Plannck II Columbus adlı mektupta Kolomb, Amerika’da karşılaştığı insanları, kıtanın coğrafyasını ve zenginliğini anlatıyor.

Kolomb’un yolculuğu İspanyol kraliyet ailesi tarafından finanse edilmişti. Kolomb’un kraliyet ailesine gönderdiği mektup daha sonra Roma’ya gönderilerek Latinceye çevrilmiş, el yazısıyla çoğaltılarak Avrupa’da o dönemde hüküm süren krallıklara gönderilerek keşfin haberi verilmişti.

Ancak yetkililer 2011’de aldıkları bir ihbar üzerine mektubun birkaç kopyasının çalındığını ve sahteleriyle değiştirildiğini fark etti.

Barcelona’daki Katalonya Ulusal Kütüphanesi’nde bulunan kopyayı inceleyen yetkililer, bu kopyanın da sahte olduğunu ortaya çıkardı.

900 BİN EURO’YA SATILMIŞ

Orijinal kopyaya ulaşılması ise, uzmanlardan birine gelen bir talep sayesinde mümkün oldu. Katalonya Kütüphanesi’ndeki kopyayı inceleyen uzmanlardan birine ulaşan bir kişi, kendi elindeki mektubun orijinal olup olmadığını kontrol etmesini istedi.

Orijinal olduğu anlaşılan mektubun sahibi, mektubu yetkililere teslim etmeyi kabul etti. Bu kişinin adı açıklanmadı. Orijinal mektubun 2005’te iki İtalyan kitapçı tarafından 600 bin euroya satıldığı, son olarak ise 900 bin euro’ya başka bir alıcıya satıldığı ortaya çıktı.

ABD’de 7 yıl süren soruşturma, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi ve Adalet Bakanlığı’nca yürütüldü. ABD Savcısı David Weiss “Tarihi olarak çok önemli olan bu mektubu haklı sahibi olan İspanya’ya ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

ICE’den yapılan açıklamaya göre 2007’den bu yana 30’dan fazla ülkeye 11 binden fazla eser teslim edildi. Bunlar arasında 1800 yıllık bir Peru çanağı, Kore’den tarihi kraliyet mühürleri ve son olarak Irak’tan kaçırılmış birçok farklı eser de bulunuyor.