CTP Yerel Seçim Startını Verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 24 Haziran’dan yapılacak yerel seçimlerle ilgili startı bu akşam Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda verdi.

Aday tanıtımının yapılacağı gecede, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da konuşması bekleniyor. Saat 20.00’de başlayacağı duyurulan gece, Meclis çalışmalarının uzaması nedeniyle geç başladı

CTP, yerel seçim sloganını ise “Aklımız Fikrimiz Kıbrıs” olarak belirledi.

Harmancı aday tanıtım gecesinde

TDP Lefkoşa Belediye Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı, CTP aday tanıtım gecesinde hazır bulundu. CTP’liler tarafından büyük ilgi gören Harmancı, partililerle tek tek ilgilendi. DP’li Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da gecede hazır bulundu. Her iki başkan da CTP’li yönetici ve adaylar için ayrılan protokolde oturdu.

Sorakın: Vizyonumuz ülkenin gelişmesini sağlıyor

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, aday tanıtım gecesinin açılış konulmasını yaptı. CTP’nin yönettiği belediyelerde sürekli gelişim ve değişim yaşandığını belirten Sorakın, “Alt yapı yatırımlarının da ötesine geçerek, ülkesel kalkınmaya büyük katkı yaptık, bunu önemsiyoruz” dedi.