Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

TC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.

23/10/2019 09:45