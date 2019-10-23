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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine ilişkin mesajını teyit etti.

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23/10/2019

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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

TC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.

23/10/2019 09:45
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