35. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Açılış Oturumu ile başladı.

Oturumun açılış konuşmasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan gerçekleştirdi.

İslam ülkeleri arasındaki işbirliği ve ticaretin arttırılması konularının ele alındığı toplantıda KKTC’yi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz temsil ediyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, toplantı kapsamında bir konuşma yapacak.

Bakan Taçoy, İstanbul’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlarla da görüşecek.

Bakan Taçoy, İSEDAK toplantısının ardından temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e geçecek. (BRT)

27/11/2019 16:39