15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4179 olup, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-5/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-2

Girne

Girne Merkez-2 / Edremit-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Sakarya-1

Güzelyurt

Yukarı Bostancı-1

14 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4179

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.091.211

Toplam Vaka Sayısı: 6840

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6345

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 462

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 417

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 185

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 69

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2262

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3173

Bu habere tepkiniz:



14/05/2021 18:41