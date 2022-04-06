16 aylık corona esareti 86’ncı testte son buldu

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu.

Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de corona virüse yakalandı. Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

Bu alanda dünya rekorunu kıran Kayasan'ın 86. testi negatif çıktı. Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'e sarıldı.



Sabah gazetesine konuşan Kayasan, "Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim" dedi.

Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu. 2 oğlan 1 kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık, kızı Azra da 3 yaşında. Kızım Elif'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne, Azra ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim" dedi.

Covid-19'un hayatından 16 ayı çaldığına dikkat çeken Kayasan, "Corona virüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken corona virüse yakalandım" diye konuştu.

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06/04/2022 08:50