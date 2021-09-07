16 kulüpte 7 ülkeden futbolcu bulunuyor

Bu sezon AKSA Süper Lig'de yabancı kontenjanının bire inmesinden sonra 16 takımın birçoğu haklarını hücum oyuncularından yana kullandı. 7 ülkeden futbolcuların mücadele edeceği Süper Lig'de 10 Nijeryalı isim bulunuyor. Diğer 6 ülke futbolcusu ise Mali, Güney Afrika, Gine, Fildişi Sahili, Gana ve Trinidad Tabagolu.

10 Nijeryalı futbolcu ve kulüpleri: Osita(BÜY), Michael (DTB), Chibuzor(GHE), Lukman(Göçmenköy), Kalu(Hamitköy),

Felix (K.Kaymaklı), Fidelis(M.A.Yeşilova), Joseph(Mesarya), Candy(TOL),

Moses((YAK).

Diğer 6 yabancı isim, ülkeleri ve forma giyeceği kulüpler şöyle:Kone(Mali)- Binatlı, Michali(G.Afrika)-Cihangir

Sylla(Gine)-Gönyeli,

Hermann(Fildişi Sahili)-Lefke

Kossi(Gana)-MTG

Weston( Trinidad Tobago)-Y.Dumlupınar.a

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07/09/2021 18:32