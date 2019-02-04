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16 milyon 537 bin TL Süt Bedeli üreticilerin hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 31 Aralık 2018 dönemi, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

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04/02/2019

16 milyon 537 bin TL Süt Bedeli üreticilerin hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 31 Aralık 2018 dönemi, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Aralık 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 702 üretici için toplam 16 milyon 537 bin TL, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

 

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TAGS: Süt Bedeli
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