16 milyon 537 bin TL Süt Bedeli üreticilerin hesaplarına yatırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 31 Aralık 2018 dönemi, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.



SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Aralık 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 702 üretici için toplam 16 milyon 537 bin TL, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.