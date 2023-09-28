16 üçüncü ülke vatandaşı zorunlu olarak ülkesine geri gönderildi

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28/09/2023

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16 üçüncü ülke vatandaşı zorunlu olarak ülkesine geri gönderildi

Güney Kıbrıs polisinin, Yunan makamlarıyla işbirliği içerisinde ve Frontex örgütünün koordinasyonuyla, üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili yeni bir ortak operasyona katıldığı haber verildi.

Polisten elde edinilen bilgilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak kalan 16 üçüncü ülke vatandaşının Yunan makamlarıyla yapılan ortak bir uçuşla ülkelerine zorunlu olarak geri gönderildiklerini yazan Haravgi gazetesi, bu yılın başından düne kadar ülkelerine geri gönderilen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısının 6 bin 918, Güney Kıbrıs’a gelenlerin sayısının ise 7 bin 592 olduğunu kaydetti.

Ülkeye varışlara göre geri dönüş/sınır dışı edilme oranının yüzde 91 olduğunu da kaydeden gazete, bir sonraki uçuşun ise 31 Ekim olarak planlandığını ekledi.

28/09/2023 11:33
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