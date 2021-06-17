16 Yaş Altı Tenis Turnuvası başlıyor

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17/06/2021

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16 Yaş Altı Tenis Turnuvası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR (16 yaş altı) yıl içerisinde 6 farklı  ve 6 farklı yerde düzenlenecek.

Turnuva 21 Haziran 2021 de KKTF kortlarında başlıyor. Turnuvaya katılacak olan diğer dört oyuncuyu belirlemek için KKTF kortlarında üç gün sürecek olan ön eleme maçları gerçekleşiyor. 

KKTF CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR ön eleme gruplarındaki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

KIZLAR:

AYŞEN ŞAH – ZEHRA ÇİSE TUĞCU   5/7 – 6/3 – 6/4

HURİYE ŞIK – ARYA SARIBAŞ    6/2 – 6/2  

SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH   6/2 – 6/3

ALMİRA AKŞAHİN   – LARA ONURLU   6/0 – 6/1

 

ERKEKLER:

TOPRAK BERKOL – CEMAL KONUKLU      6/0 – 6/1

RÜZGAR VURAL – EMİR ASAF YÜKSEL   6/0 – 6/2

BEKİR D. ESENDAĞLI – ENVER A. GENÇEL   6/2 – 6/1

ADAHAN DUMAN  - EREN YILMAZ   1/6 – 6/4 – 6/2

17/06/2021 16:46
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