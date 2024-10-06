16 yaşındaki Efe Sağıroğluları Finlandiya’daki perküsyon yarışmasında üçüncülük ödülü aldı

Klasik müzik sanatçısı Efe Sağıroğluları, Finlandiya’daki perküsyon yarışmasında üçüncülük ödülü kazandı.

Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Vurmalı Çalgılar bölümü 12. Sınıf öğrencisi olan Efe Sağıroğluları Finlandiya'da Tempere Konservatuvarı'nda beş yılda bir düzenlenen "Majaoja Percussion Competition" çerçevesinde yapılan perküsyon yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

16 yaşında olmasına karşın 21 yaş kategorisindeki yarışmaya katılarak kendisinden 5 yaş büyük sanatçılarla yarışan ve 2 raunt süren yarışmada çaldığı eserleri solo enstrümanı ‘Marimba’ ile büyük bir başarıyla seslendiren Efe Sağıroğluları, jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Finlandiya’da altıncısı yapılan "Majaoja Percussion Competition Tampere" yarışmasına, Çin, Taiwan, Polonya, Hırvatistan, Almanya, Amerika, Finlandiya, Güney Kore, Slovenya, Estonya, Macaristan ve Türkiye'den genç müzisyenler katıldı. Yarışmanın jürisinde uluslararası alanda ünlü perküsyonistler olan, Se-Mi Hwang, Timothy Ferchen ve Johan Bridger yer aldı.

Önümüzdeki yıl lise eğitimini bitirecek olan Efe Sağıroğluları, üniversite eğitimini Almanya'da sürdürmeyi hedefliiyor.

Efe Sağıroğluları 2022'de Belçika'da düzenlenen uluslararası yarışmada da 3'lük ve 2023'de Avusturya'da düzenlenen yarışmada ise birincilik ödülü kazanmıştı

Efe Sağıroğluları henüz lise öğrencisi olmasına karşın ünlü müzisyen Fazıl Say'ın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği "İstanbul Senfonisi" konserine eşlik eden orkestrada da vurmalı çalgı sanatçısı olarak görev almıştı.

Yurtdışında düzenlenen yarışmalarda gösterdiği başarı nedeniyle de “İhsan Doğramacı Özel Yetenek Bursu” (2024) kazanan Efe Sağıroğluları ilk solo konserini daha 12 yaşında iken KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Lefkoşa'da verdi. Efe Sağıroğluları, ilerleyen yıllarda KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (2019), Hacettepe Senfoni Orkestrası (2020), Bilkent Senfoni Orkestrası (2022), ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası (2024) eşliğinde de solist olarak konserler verdi.

Hacettepe Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından ve Hacettepe Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı Aslıhan Sağıroğluları ve keman sanatçısı Harun Sağıroğluları'nın oğlu olan Efe, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eski danışmanı gazeteci-yazar Sabahattin İsmail'in de torunu.