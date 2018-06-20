16 yaşındaki futbolcuya 20 milyon Euro

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Fransız kanat oyuncusu Willem Geubbels'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Monaco, Olympique Lyon altyapısından yetişen 16 yaşındaki Geubbels ile sözleşme imzaladı. Olympique Lyon Kulübü, Geubbels'in bonservisi için Monaco'nun 20 milyon Euro ödeyeceğini belirtti. Fransa'nın 16, 17 ve 18 yaş altı milli takımlarında oynayan Geubbels, geçen sezon Lyon formasıyla 4 maça çıktı.