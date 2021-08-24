16 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmekle suçlanıyor

Lefkoşa'da 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen M. B. tutuklandı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da eski saray sokak üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde zanlının aynı bölgede sakin 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis, olayın polisin bilgisine 23.08.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı tarihte derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, müştekinin ifadesinde zanlının kendisine telefonda mesaj attığını belirttiğini söyleyerek, telefon kayıtlarının incelenmesi gerektiğini anlattı. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına istenilen tutukluluk emrini verdi.

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24/08/2021 14:58