16 yaşındaki kıza cinsel tecavüz davasında gelişme

Gazimağusa’da meydana gelen iğrenç olayda, 3 farklı mekânda, 16 yaşındaki müşteki kıza kendi rızası ile içki içirdikten sonra sarhoş edip tecavüz ettikleri iddiasıyla F.A., A.Z.K ve M.P. derdest emri gereği tutuklanmış ve 29 Kasım tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan 3 zanlı bugün cinsel tecavüz ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 7 şer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ ü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde 26-27.11.21 tarihleri arasında, zanlıların Gazimağusa ’da müşteki kızı önce kale içerisindeki bir işletmede konsere, sonrasında başka bir işletme (bar)’ götürdükleri, akabinde zanlı 3’ün ortağı olduğu ancak kapalı durumdaki işletmeye götürdükleri, her 3 mekânda müşteki kızın kendi rızası ile içki içmek suretiyle sarhoş hale geldiğini anımsattı. İçki tesiri ile sarhoş olan müştekinin daha sonra zanlı 2’nin ikametgahına götürüldüğünü ve salon odasında rızası hilafına müştekiye cinsel tecavüzde bulunduklarını aktardı.

28.11.21 tarihinde müşteki kızın annesi ile birlikte polise gelerek olayı rapor ettiğini belirten polis, ayni gün müşteki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini, 3 gün içerisinde cinsel ilişkiye maruz kaldığı yönünde bir rapor temin edilmesiyle ayni gün zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Ayni gün zanlıların mesele ile ilgili birer gönüllü ifade verdiklerini, zanlı 2’nin verdiği gönüllü ifadede zanlı 1 ile ve kendisinin müşteki kızla cinsel ilişkiye girdiğini, cinsel ilişki anını cep telefonu ile kayıt altına aldığını belirtmesi üzerine ayni gün zanlı 2’nin ikametgahında arama yapıldığını söyleyen tanık, 2 adet koltuk’ un emare alındığını, zanlı 2’ye ait bir adet laptop ile 1 adet USB’nin incelenmek üzere alıkonduğunu belirtti.

ÇİRKİN OLAYIN CEP TELEFONU İLE KAYDA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayni gün zanlı 2’nin cep telefonunda yapılan incelemede silinmiş evrakların bulunduğu çöp kutusu klasörü içerisinde 27.11.21 tarihinde ait 5 ayrı mesele ile ilgili video görüntülerinin tespit edildiğine dikkat çeken tanık polis, ayni gün sosyal hizmetler dairesi görevlisi ve psikiyatrist doktorun da hazır bulunduğu ortamda zanlı 2’nin çekmiş olduğu video görüntülerinin müşteki kıza izlettirildiğini, müşteki kızın 5 ayrı videoda görüntüsü bulunan kişinin kendisi olduğunu, videoda görüntüsü bulunan diğer kişilerin ise zanlı 1 ve zanlı 2 olduğunu belirtip teyitte bulunduğunu söyledi.

01.12.21 tarihinde detaylı inceleme için zanlı 2’nin cep telefonunun PGM Data şubesine gönderildiğini, DNA testi için önceden kan örneği vermeyen zanlı 1 ve 2’nin ikametgâhında mahkeme emriyle tekrar arama yapıldığını, DNA testi için diş fırçalarının emare alındığına dikkat çeken polis, avukatlarıyla görüştükten sonra zanlı 1 ve 2’nin kan örneklerinin emare olarak temin edildiğini aktardı.

Temin edilen tutukluluk süresi içerisinde zanlı 1 ve zanlı 2’nin tespit edilen 5 ayrı video görüntüleri ile ilgili ses ve görüntü mukayesesinin yapılabilmesi için Lefkoşa’da polis genel müdürlüğüne götürüldüklerini belirten tanık polis, zanlı 1 ve 2’nin ses ve görüntü örneklerinin mukayese amacıyla alındığını söyledi.

Zanlılardan alınan gönüllü ifadelerin bir kısmının teyit ve tekzibinin yapılabildiğini, gidilen mekânlar ve yol güzergâhında tespit edilen kamera görüntülerindeki incelenmelerin halen devam edilmekte olduğuna, zanlıları olay akşamı müşteki ile birlikte ve ifadeleri alınmak istenen kişilerin isimlerini tespit etme çabalarının devam etmekte olduğuna vurgu yapan polis memuru Löğmen, tahkikatın çok yönlü olarak titizlikle devam etmekte olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların tutukluluk sürelerinin 8’er gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

Şahadeti sonrasında savunma avukatları tarafından uzun süre sorguya tabi tutulan tahkikat memuru Yücetürk, sorulan tüm sorulara kararlılıkla cevap vermesi ve olayın ciddiyeti bakımından bazı sorulara cevap vermeme hakkını kullanarak mazeret belirtmesi olaya ne denli vakıf olması bakımından dikkat çekti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser’in polisin talebini 7 gün olarak sınırlamasının ardından huzurundaki şahadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren yargıç Mine Gündüz talep edilen süreyi onaylayıp zanlıların 7’ şer gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

Bu habere tepkiniz:



02/12/2021 21:16