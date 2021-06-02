16 yaşındaki kızını kemerle dövdü tutuklandı

Gece geç saatte evden çıkan 16 yaşındaki kızını kemerle döven M. D. tutuklandı.

Ailesi ile birlikte kalmakta olduğu ikametgâhtan gece geç saatte izin almaksızın dışarı çıkan 16 yaşındaki kızı F.D’yi kemerle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden ve “polise bir daha gidersen seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunan baba M. D. kızının şikâyeti üzerine tutuklandı.

Şiddet tehdidi kullanma ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Polis zanlı ve eşi B.D'nin bir olup, evden izinsiz ayrılan 16 yaşındaki kızları F.D’ vücudunun muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve kemerle vurmak suretiyle darp ettiklerini söyledi.

Olayın ayni gün polise intikal ettiğini, şikâyetçi kızın anne ve babasından şikâyetçi olmadığı yönünde ifade vermesi üzerine anne ve babanın ikaz edilerek ileri işlem yapılmadığını belirten tanık polis, 01.06.21 tarihinde sat 00.30 raddelerinde ayni ikametgâh içerisinde zanlının kızı F.D’ye, “beni bir kere daha polise şikâyet edersen seni öldüreceğim” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Şikâyetçi kızın anne ve babasından şikâyetçi olması üzerine ayni gün annesi B.D’ye ciddi darp suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, babası zanlı M.D’nin de tutuklandığını belirten tanık polis, olayda kullanılan kemerin emare alındığını, babası zanlı M.D’ye de bugün itibarıyla şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini aktardı.

Zanlının davasını imzalamayı ret ettiğine dikkat çeken tanık polis, tanık olayla ilgili yan komşuların tanık ifadelerinin mevcut olduğuna değindikten sonra T.C vatandaşı olan ve KKTC’ de çalışma izniyle bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispatı-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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02/06/2021 16:32