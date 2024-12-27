16 yaşındaki oyuncu Hudson Meek hayatını kaybetti!

Baby Driver filmi ile tanıdığımız ünlü oyuncudan üzücü haber geldi. Henüz 16 yaşında olan Hudson Joseph Meek, hayatını kaybetti. Hareket halindeki bir araçtan fırlayan oyuncu, feci bir şekilde can verdi. Adli Tıp'tan gelen açıklama korkutucuydu. Baby Driver izleyicisinin gülümseme ile hatırladığı ismin acı haberi geniş yankı buldu.

Amerikalı oyuncu Hudson Joseph Meek, ilk kez "Baby Driver" filmiyle tanınmıştı. Ancak ne yazık ki, geçen hafta Alabama'nın Vestavia Hills kentinde yaşanan bir olayda hareket halindeki bir araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Jefferson County Adli Tabip Ofisi, olayın saat 22:45'te gerçekleştiğini ve Meek'in düştükten sonra künt travma geçirdiğini belirtti.

Yerel kaynaklar, oyuncunun hastaneye kaldırıldığını ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vestavia Hills Polis Departmanı, genç oyuncunun ölümüne sebep olan koşulları araştırıyor. Meek'in veda töreni 28 Aralık'ta düzenlenecek.

Hudson Meek, 2017 yılında "Baby Driver" filminde canlandırdığı "Young Baby" karakteriyle sinema dünyasında tanınmıştı.